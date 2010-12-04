В поезде РЖД взорвался тепловой котел - 2 проводницы получили ожоги

Пять человек пострадали в ходе инцидента в скором поезде Псков-Москва в Валдайском районе Новгородской области, сообщает РИА Новости.

Врачи подтвердили информацию о госпитализации двух проводниц поезда и троих военнослужащих. У всех пострадавших - термические ожоги средней степени тяжести.

По словам источника агенства, причиной инцидента мог стать взрыв теплового котла, предположительно, в хвостовом вагоне состава. Он пояснил, что тепловой котел находится в тамбуре вагона. "По словам очевидцев, взрыв был сильным, котел просто разнесло, вагон получил настолько серьезные повреждения, что трое пассажиров, видимо, находившихся даже и не в тамбуре, а внутри вагона, получили травмы", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что проверкой обстоятельств инцидента занимаются сотрудники правоохранительных органов. Как пояснил источник, несмотря на то, что в вагоне мог находиться отряд силовиков, направлявшийся в Чечню, версия намеренного повреждения теплового котла пока не рассматривается. По его словам, поезд Псков-Москва из-за инцидента прибыл на станцию Валдай и отправился с нее с опозданием примерно на час. Задержки других поездов не было.

РЖД официально эту информацию пока не комментирует.