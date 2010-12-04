Испания объявила ЧП в связи с "дикой" забастовкой авиадиспетчеров

Впервые за 32 года в Испании введено чрезвычайное положение, вызванное практически полным закрытием воздушного пространства страны из-за необъявленной забастовки авиадиспетчеров.

Официальное заявление о ЧП сегодня сделал первый вице-премьер, министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькаба после завершения чрезвычайного заседания совета министров, прошедшего в резиденции премьер-министра "Ла Монклоа".

Крупнейшая испанская авиакомпания Iberia отменила в субботу, 4 декабря, все рейсы до 08.00 мск воскресенья, передает РИА Новости со ссылкой на коммюнике пресс-службы авиакомпании.

"Ввиду закрытия испанского воздушного пространства из-за дикой забастовки авиадиспетчеров, Iberia вынуждена отменить все свои рейсы до 6.00 воскресенья (8.00), 5 декабря. Просьба ко всем клиентам компании не приезжать в аэропорты, поскольку работники компании не смогут их обслужить, а к тем, кто находится в настоящий момент в аэропортах, - вернуться домой", - говорится в коммюнике.

Как сообщил РИА Новости по телефону представитель пресс-службы компании, в ближайшее время Управление испанскими аэропортами и воздушным транспортом (AENA) должно объявить, что воздушное пространство над Испанией будет закрыто до 22.00 мск. Iberia предоставит возможность своим клиентам без каких-либо санкций поменять билеты на другие даты. "Iberia осуждает действия авиадиспетчеров и благодарит своих клиентов за понимание, которое они проявляет в столь сложный момент", - говорится в документе.

Министерство обороны Испании в ночь на субботу взяло под контроль воздушное пространство страны, после того как из-за необъявленной забастовки авиадиспетчеров AENA было вынуждено закрыть практически все аэропорты. Причиной этого решения стала нехватка авиадиспетчеров, массово покинувших рабочие места в знак протеста против нового закона об управлении воздушным пространством страны, в котором содержатся изменения в урегулировании условий труда авиадиспетчеров.