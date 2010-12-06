Управляющим санацией Конотопского завода по ремонту дизель-поездов назначен Поляков вместо Коробки

Хозяйственный суд Сумской области прекратил полномочия управляющего санацией ОАО «Конотопский завод по ремонту дизель-поездов» Петра КОРОБКИ, новым управляющим санацией назначен арбитражный управляющий Сергей ПОЛЯКОВ.

Об этом УНИАН сообщили в Хозяйственном суде Сумской области.

Согласно сообщению, П.КОРОБКА руководил санацией завода с октября 2008 года.

В настоящее время 100% акций завода владеет Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ).

Также сообщается, что в 2006 году предприятие заключило мировое соглашение со своими кредиторами, по которому имущественный комплекс предприятия, оцененный в 26 млн. грн., получило ООО «НПП «Укрпромвнедрение». В дальнейшем это имущество было передано ОАО «Конотопский завод по ремонту дизель-поездов», учредителем которого является киевский бизнесмен Владимир КАПИРУЛЯ.

Как сообщал УНИАН, объявленный (ФГИУ) повторно конкурс по продаже 100% государственного пакета акций ОАО «Конотопский завод по ремонту дизель-поездов» снова не состоялся из-за отсутствия заявок.

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета составила 29 млн. 724 тыс. грн.

По данным ФГИУ, определением Хозяйственного суда Сумской области от 6 октября 2008 года возбуждено производство по делу о банкротстве Конотопского завода по ремонту дизель-поездов. Определением Хозяйственного суда Сумской области от 10 июня 2010 года установлен термин санации – до 1 октября 2010 года.

Справка УНИАН. ОАО «Конотопский завод по ремонту дизель-поездов» (Конотоп, Сумская обл.) занимается ремонтом и техническим обслуживанием железнодорожного транспорта.