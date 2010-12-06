Совокупная абонентская база мобильных операторов в октябре сократилась на 0,24%

Совокупная абонентская база операторов сотовой/мобильной связи в Украине по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 0,24%, или 132,5 тыс. пользователей, и составила 54,71 млн. абонентов (активированных SIM-карт).

Об этом говорится в результатах исследования рынка, проведенного агентством iKS-Consulting, которые предоставлены УНИАН.

По оценкам iKS-Consulting, уровень номинального проникновения сотовой связи от общей численности населения страны на конец октября 2010 года по сравнению с показателем предыдущего месяца уменьшился на 0,2 п.п. – до 119,5%.

По итогам третьего квартала текущего года в методологии подсчета абонентской базы нескольких мобильных операторов Украины произошли изменения. Так, компания «Киевстар» начала отчитываться, включая данные «Украинских радиосистем» и «Голден Телеком». Таким образом, у лидера рынка по итогам октября количество пользователей составило более 25 млн. На втором месте в рейтинге по числу абонентов находится компания «МТС Украина», которая на конец октября обслуживала более 18,15 млн. абонентов. Третье место занимает компания «Астелит» (ТМ life:)), которая в ІІІ квартале пересмотрела методологию учета абонентов и перестала учитывать абонентов, которые в течение более трех месяцев только получали информационно-рекламные текстовые сообщения и использовали только переадресацию вызова при входящем голосовом звонке. Это привело к снижению абонентской базы по итогам ІІІ квартала до 9,8 млн. абонентов. По итогам же октября 2010 года общее число абонентов life:), по данным iKS-Consulting, снизилось еще на 162 тыс. – до почти 9,64 млн. абонентов.

Остальная абонентская база пришлась на операторов стандарта CDMA и «Укртелеком» (стандарт UMTS). Абонбаза последней компании по состоянию на конец октября составляла около 600 тыс. абонентов.