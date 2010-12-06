НКРС и профильный комитет ВР предлагают сократить число лицензируемых услуг в телекоммуникациях

Комитет транспорта и связи Верховной Рады совместно с Национальной комиссией по вопросам регулирования связи (НКРС) наработали ряд законопроектов по упрощению доступа операторов на рынки телекоммуникационных услуг.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе НКРС со ссылкой на председателя комиссии Владимира ОЛИЙНЫКА.

По его словам, законопроектом о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения условий доступа на рынок телекоммуникационных услуг (подан народными депутатами Ю.МОРОКО и В.КОРЖЕМ, рег. № 7031) предусматривается прекращение лицензирования 7 видов деятельности в сфере телекоммуникаций. К ним относятся лицензирование местной фиксированной связи, фиксированной связи с беспроводным доступом, мобильной связи, предоставления услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телекоммуникационных сетей, сетей эфирного теле- и радиовещания, проводного радиовещания и телесетей, предоставления в пользование местных каналов электросвязи.

В.ОЛИЙНЫК сообщил, что эти виды деятельности перейдут на регистрационный принцип. В частности, НКРС согласно сообщению, которое отправляет субъект ведения хозяйства, вносит его в реестр.

«Такая процедура существенно уменьшит барьеры доступа на рынок», - отметил он.

Кроме того, сократится длительность процедуры начала деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг.

Еще одним законопроектом по упрощению условий пользования радиочастотным ресурсом (РЧР) Украины (авторы те же, рег. № 7397) предлагается оставить только лицензию на пользование РЧР как единственный разрешительный документ на пользование радиочастотным ресурсом. Предлагается отказаться от других разрешений: заключений относительно электромагнитной совместимости и разрешений на эксплуатацию радиоэлектронных средств. Также предлагается существенно сократить время процедуры оформления лицензии – до 70-140 дней, что почти вдвое меньше по сравнению с существующими процедурами. Это достигается во избежание рассмотрения двух промежуточных разрешительных документов – заключения относительно электромагнитной совместимости радиоэлектронного средства и разрешения на его эксплуатацию.

Кроме того, данным законопроектом предусматривается отказ от разрешений на ввоз и реализацию радиоэлектронных средств на территории Украины.