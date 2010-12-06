ЮЗЖД на 30 декабря назначила дополнительный поезд до Ивано-Франковска

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД), проанализировав пассажиропоток в западном направлении, назначила на 30 декабря текущего года дополнительный пассажирский поезд из Киева до Ивано-Франковска.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

Согласно сообщению, поезд № 269 Киев - Ивано-Франковск отправится из столицы 30 декабря в 22 час. 40 мин. Прибытие в Ивано-Франковск - 31 декабря в 12 час. 43 мин.