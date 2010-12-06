Присяжнюк поручил упорядочить придорожную инфраструктуру в Киевской области

Глава Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК поручил руководителям районов и коммунальным службам упорядочить придорожную инфраструктуру в области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая совещание с руководителями районных государственных администраций и руководителями коммунальных служб Киевской области.

А.ПРИСЯЖНЮК призвал своих подчиненных не надеяться на то, что порядок в области за них будет наводить высшее руководство государства. «Мы должны наводить порядок», - сказал он.

А.ПРИСЯЖНЮК отметил, что в эти выходные он ездил по территории Киевской области, и признался, что ему было стыдно смотреть на состояние дорог, придорожных территорий, отсутствие туалетов, стоянок и пр. «100 километров проедьте – вы не найдете нормально обустроенных туалета, стоянки, не где руки помыть», - заметил он.

Губернатор поручил мэрам городов и главам местных администраций предусмотреть в местных бюджетах на следующий год средства на строительство от двух до пяти обустроенных туалетов в зависимости от населения города или районного центра, а также на туалеты вдоль дорог.

А.ПРИСЯЖНЮК напомнил, что нужно готовиться к Евро-2012, хотя и без этого, по его убеждению, нужно наводить порядок и уважать себя. «Должны быть цивилизованные условия. Нечего жить по принципу: остановился автобус – девушки налево, парни направо», - подчеркнул глава Киевской ОГА.

Он также отметил, что сегодня есть очень много туалетов, к которым нельзя подойти ближе, чем на 200 м, поскольку их никто не убирает. Он подчеркнул, что лучше пусть будет меньшее количество, но туалеты должны быть полностью обустроены. Он также сообщил, что будет создана специальная коммунальная служба, которая совместно с управлением автодорог будет заниматься обслуживанием таких туалетов.

Также А.ПРИСЯЖНЮК раскритиковал то, что сегодня владельцы автозаправок на трассах, беря разрешение на строительство, обещают обеспечить полную инфраструктуру с туалетами, кафе, стоянками, но через некоторое время после введения автозаправки в эксплуатацию вся эта инфраструктура закрывается на ключ и пишется табличка «только для внутреннего использования».

А.ПРИСЯЖНЮК пообещал, что сегодня подпишет распоряжение о создании комиссии, которая будет проверять автостоянки, и в случае нарушений может быть поставлен вопрос даже о закрытии таких заправок. «С сегодняшнего дня мы устанавливаем террор. Необходимо самих себя уважать. Мы должны навести порядок», - подчеркнул А.ПРИСЯЖНЮК.