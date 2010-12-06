Председатель Киевской ОГА поручил коммунальным службам расчищать дороги ночью

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК поручил коммунальным службам расчищать дороги ночью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая совещание с руководителями районных государственных администраций и руководителями коммунальных служб Киевской области.

А.ПРИСЯЖНЮК раскритиковал то, что коммунальные службы Киевской области обычно выезжают убирать снег после начала рабочего дня, когда наблюдается наибольшая нагрузка на дороги. Он считает целесообразным делать это ночью. «Готовьтесь к уборке ночью. Я думаю, у нас есть возможность, нет только организованности», - сказал губернатор.

Также А.ПРИСЯЖНЮК раскритиковал то, что сегодня большинство дорог Киевской области не посыпаны сыпучими материалами, обочины дорог грязные, лежит много неубранных деревьев. А.ПРИСЯЖНЮК отметил, что если руководство районов и служб, которые отвечают за состояние дорог, и в дальнейшем так будут относиться к этому, он будет поднимать вопрос об их пребывании на должностях.

Губернатор также подчеркнул, что до конца недели все районы должны обеспечить себя горюче-смазочными материалами, проверить технику, наличие сыпучих материалов, заключить соглашения с людьми, которые будут посыпать дороги после выпадения снега.

А.ПРИСЯЖНЮК пообещал, что в выходные будет ездить и лично проверять состояние выполнения этой доверенности. «Там, где не будет посыпано, буду вызывать председателя райадминистрации и он будет сам с лопатой расчищать снег», - сказал председатель ОГА.

Кроме того, в ходе совещания он дал поручение мэрам городов на протяжении месяца решить вопрос со стелами с надписью «Добро пожаловать» на въездах в города.

Также губернатор поручил решить вопрос обустройства стоянок, особенно на въезде в Киев, где днем собираются огромные очереди из грузовиков, которым запрещен въезд в столицу на это время.