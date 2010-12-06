Немецкое общество GTZ предоставит Украине около 2 млн. евро для Евро-2012

Около 2 млн. евро предоставит Украине Немецкое общество технического сотрудничества (German Technscal Cooperation, GTZ) на подготовку к Евро-2012 в рамках Украинско-немецкой программы технического сотрудничества.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом проинформировал старший консультант GTZ Матиас БРАНДТ во время круглого стола на тему: «Стратегия развития туризма».

По его словам, эти средства должны пойти на подготовку аэропортов и сети общественного транспорта к Евро-2012, развитие туристической отрасли в принимающих городах, а также на разработку фирменной символики и рекламную поддержку принимающих городов.

Финансовая поддержка будет оказана Национальному агентству Украины по подготовке к Евро-2012, четырем принимающим городам, Министерству туризма Украины и Министерству экономики Украины.

В круглом столе принимают участие иностранные специалисты, представители городского совета, областной администрации, туристических агентств, гостиниц, неправительственных организаций. Главная цель встречи - разработка стратегии развития туризма в Харьковском регионе в рамках подготовки к Евро-2012.

Справка УНИАН. GTZ работает в сфере развития международного сотрудничества с целью стабильного развития. К сфере полномочий GTZ относятся поддержка правительства Германии в достижении его целей развития. GTZ предлагает решения для целей политического, экономического, экологического и общественного развития в условиях мировой глобализации.

На сегодняшний день GTZ выполняет в Украине 16 проектов в сфере стабильного экономического развития, энергоэффективности, а в сфере здравоохранения – преимущественно в вопросах профилактики и лечения ВИЧ/СПИД.

GTZ работает на принципах обеспечения общественного благополучия.