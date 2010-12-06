Кабмин планирует сократить срок обработки контейнеров в портах до 4 часов - Ефименко

Правительство Украины планирует сократить срок обработки контейнеров в портах до 4 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО на украинско-литовском бизнес-форуме.

«Сейчас на выходе из Министерства экономики, финансов и юстиции постановление Кабинета министров, по которому этот период будет составлять 4 часа максимум», - сказал К.ЕФИМЕНКО.

При этом он отметил, что принять постановление планируется на заседании Кабмина на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Государственной администрации морского и речного транспорта, за 10 месяцев 2010 г. общий объем переработки контейнеров в Ильичевском, Одесском и Мариупольском морских портах вырос на 26% - до 529 тыс. 303 TEU по сравнению с 10 месяцами 2009 года.

В частности, Одесский порт обработал 284 тыс. 298 TEU (на 31% больше), Ильичевский порт - 240 тыс. 469 TEU (16% больше), Мариупольский порт — 4 тыс. 536 TEU (18% больше).

Кроме того, по состоянию на 12 ноября Одесский порт обработал 954 TEU в режиме трансшипмента.

Напомним, для увеличения объема контейнерных перевозок по указанию министра были введены 50% скидки на перевалку в режиме трансшипмента. В ноябре в ведущих отечественных контейнерных портах работала оперативная рабочая группа, которая разрабатывает изменения в нормативно-правовых актов по уменьшению времени оформления контейнеров.