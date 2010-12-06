В Полтаве состоится конференция «ТЯГА 1520: Серийная модернизация»

10 декабря в Полтаве на базе ОАО «Тепловозоремонтный завод» состоится научно-техническая конференция «ТЯГА 1520: Серийная модернизация».

Как сообщила УНИАН пресс-служба предприятия, ключевая цель предстоящей конференции - наработать требования к тяге нового поколения с позиции коммерческой выгоды.

На конференции будут подняты проблемы выбора наиболее приемлемых технических решений с позиции коммерческой эффективности перевозочного процесса; рассмотрены технические аспекты эффективного использования локомотивного парка – требований к тяге нового поколения и обговорены оптимальные решения, которые максимально приближены к реалиям украинского рынка перевозок.

Также будут обговорены финансовые механизмы, которые помогут выйти на рентабельность и окупаемость обновленной техники.

В работе научно-технической конференции примут участие представители государственных структур, регулирующих и контролирующих работу железнодорожной отрасли; эксплуатанты локомотивной тяги; компании-производители обновления тяги; финансовые компании и рабочая группа в составе докторов технических наук, передовые деятели железнодорожной отрасли.

Справка УНИАН. Полтавский тепловозоремонтный завод ремонтирует тепловозы ТЕП-70, 2ТЭ-116, ТЭМ-7 и М-62 всех модификаций.

Мощность завода рассчитана на ремонт 800 дизелей по 60-70 секций в месяц. 60% запасов производства изношены. 13% производства завода составляет производство запасных частей.