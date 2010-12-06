«МТС Украина» снизит тарифы на услугу роуминга в СНГ

Оператор мобильной связи «МТС Украина» обязался снизить тарифы на услугу международного роуминга в странах СНГ.

Об этом, как сообщили УНИАН в Антимонопольном комитета Украины, оператор официально уведомил комитет.

В частности, компания, реагируя на требования АМК, проинформировала о создании новой тарифной зоны «СНГ».

Как отметил оператор «МТС Украина» в письме в АМК, это приведет к снижению тарифов на роуминг в странах СНГ и Грузии в среднем на 58%. Тарифную зону «СНГ» компания планирует внедрить для контрактных абонентов ориентировочно с 10.01.2011 г., а для абонентов предоплаты – с 15.01.2011 г.

«Позиция Антимонопольного комитета относительно стоимости международного роуминга однозначна – стоимость этих услуг должна быть снижена», - отметил исполняющий обязанности председателя АМК Юрий КРАВЧЕНКО.

Он обратился ко всем тем мобильным операторам, которые еще не присоединились к приведению тарифов на услуги по роумингу к экономически обоснованному уровню, и призвал их «не медлить с этим процессом».

Как сообщал УНИАН, АМК выдвинул официальные требования к «МТС Украина», «Киевстару», «Астелиту», «Украинским радиосистемам», «Голден Телеком», «Укртелекому» и «Телесистемам Украины» привести тарифы на услуги по роумингу к экономически обоснованной величине.