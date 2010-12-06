На реконструкцию закрывают две станции скоростного трамвая в Киеве

В Киеве в связи с проведением комплексной реконструкции станций линии скоростного трамвая с 7 по 31 декабря станции «Героев Севастополя» и «Полевая» на посадку и высадку пассажиров работать не будут.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП «Киевпасстранс».

На этот период будут организованы временные автобусные маршруты.

Проход через подземные пешеходные переходы станций «Героев Севастополя» и «Полевая» будет частично ограничен.

Как сообщал УНИАН, 16 октября в Киеве была открыта после реконструкции первая очередь линии скоростного трамвая «Кольцевая дорога – улица Старовокзальная». Работы по реконструкции были начаты в 2007 году.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на торжественном открытии первой очереди поручил полностью открыть линию скоростного трамвая до 1 марта 2011 года. На сегодняшний день пять станций первой очереди (из 13 станций) полностью реконструированы.