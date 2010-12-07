Путин предложил модернизировать БАМ

Премьер-министр РФ Владимир Путин поставил задачу в ближайшие несколько лет увеличить пропускную способность Байкало-Амурской магистрали. Об этом он сказал 6 декабря, выступая на межрегиональной конференции «Единой России», посвященной Дальнему Востоку.

По словам премьера, объем перевозок по БАМу в последние три-четыре года резко возрос и «БАМ уже не пропускает всего объема, который можно было бы провезти».

Глава правительства отметил, что ключевым проектом модернизации БАМа является прокладка нового Кузнецовского тоннеля, в который будут вложены 59,5 млрд рублей.

По мнению Путина, модернизация БАМа позволит создать конкурентоспособный транспортный коридор Европа-Азия, основную выгоду от которого получат дальневосточные регионы РФ.