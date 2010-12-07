IATA угрожает исключить Украину из списка стран-участников

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обратилась в Евроконтроль с рекомендацией исключить Украину из этой организации, пишет во вторник "Коммерсантъ-Украина". Причина - необоснованное повышения ставок за аэронавигационное обслуживание в этом году.

В конце ноября на заседании Евроконтроля поднимался вопрос, касающийся Украины, однако конкретное решение не было принято. Комментарий Евроконтроля получить не удалось. Пресс-секретарь представительства ЕС в Украине Дэвид Стулик не смог прокомментировать данный вопрос: "Мне не известно о таком обращении IATA".

Во время июньского визита в Украину гендиректор IATA Джованни Бисиньяни говорил министру транспорта и связи Константину Ефименко о необходимости снизить стоимость аэронавигационных услуг. Однако в Минтранссвязи к рекомендациям IATA не прислушались и решили повысить с первого октября ставки "Украэроруха" на 28-39%.

Позицию IATA в министерстве транспорта Украины комментировать не стали. По мнению главы подкомитета по вопросам авиационного транспорта комитета Верховной рады по вопросам транспорта и связи Бориса Шиянова, "IATA пытается путем ультиматума решать поставленные перед ассоциацией задачи". По данным "Украэроруха", в первом полугодии лидерами по сумме выплат за аэронавигационное обслуживание стали Lufthansa, Singapore Airlines, Emirates, British Airways, Thai Airways International и российский "Аэрофлот".

Повышение Украиной тарифов на аэронавигационное обслуживание вопреки рекомендациям IATA может быть использовано против нее в переговорах с ЕС о подписании соглашения "Об открытом небе", считает эксперт Центра экономического и политического анализа Ирина Кава. Вместе с тем четкого механизма исключения страны из организации за повышение ставок нет. Кроме того, Евроконтроль не может вынудить Украину снизить ставки. В пресс-службе министерства транспорта и связи в ответ заявляют, что Украина заинтересована подписать соглашение о совместном авиационном пространстве.