Mazda удвоит объем производства автомобилей к 2016 году

Японская автомобилестроительная компания Mazda Motor Corp. намерена удвоить ежегодный объем производства автомобилей, доведя его до 2 млн. к 2016 г. Увеличить производство компания намерена из-за рынков развивающихся стран, сообщает Autonews.ru. Как сообщил главный исполнительный директор Mazda Такаши Яманучи на пресс-конференции в Токио, производитель хочет продавать по 300 тыс. автомобилей на развивающихся рынках Бразилии, Индии и России. Отметим, что до сих пор компания не продает автомобили в Бразилии и Индии.

Пятый по величине автопроизводитель Японии сообщил, что, согласно собственному плану, намерен увеличить объем мировых продаж до 1,7 млн автомобилей за финансовый год, завершающийся в марте 2016 г. Этот показатель на 43% превысит прошлогодний - 1,19 млн штук. При этом, согласно прогнозу компании на текущий финансовый год, объем продаж Mazda должен составить 1,32 млн экземпляров.