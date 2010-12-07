Toyota в 2011 г. выпустит на 200 машин меньше плана

Японская автокорпорация Toyota Motors сократила прогноз по производству автомобилей в 2011 году на 200 тыс. штук, сообщает Autonews.ru. Производитель рассчитывает выпустить в 2011 году 7,8 млн автомобилей, что значительно меньше августовского прогноза – тогда Toyota надеялась выпустить 8,04 млн машин. Таким образом, 2011 год может стать третьим годом подряд, когда объем выпуска автомобилей у крупнейшего автопроизводителя в мире окажется ниже планки в 8 млн машин.

Наибольшее количество автомбилей – 8,5 млн – Toyota Motors выпустила в 2007 году. Однако из-за начавшейся в 2008 году глобальной рецессии этот показатель резко упал. В частности, в 2009 году Toyota выпустила всего 6,37 млн автомобилей. Как ожидается, в этом году объем производства японского автоконцерна вырастет до 7,5 млн машин.