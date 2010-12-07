С начала года «Лугансктепловоз» выпустил 50 секций тепловоза для российских дорог

За 11 месяцев т.г. Холдинговая компания «Лугансктепловоз» выпустила 50 секций тепловоза 2ТЭ-116У для РЖД, 4 секции этого тепловоза – по заказу Казахстана, 4 секции тепловоза 2ТЭ116 УМ – для Улан-Баторской железной дороги и 4 секции электровоза 2ЕЛ5 для «Укрзализницы».

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

Только в ноябре компания отправила заказчикам 6 секций магистрального грузового тепловоза 2ТЭ116У для российских железных дорог, 2 секции тепловоза 2ТЭ116УМ и 2 секции электровоза 2ЕЛ5 для Одесской железной дороги. Кроме того, произведены запасные части для локомотивов, узлы и агрегаты, выполнены другие работы.

Справка УНИАН. ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.