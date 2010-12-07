«Укрзализныця» по итогам 2010 года рассчитывает увеличить объемы перевозок грузов более чем на 10% - до 432 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил в ходе круглого стола в Киеве заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виктор ЧОРНЫЙ.

«За 11 месяцев железные дороги перевезли более 395 млн. тонн грузов. Для сравнения, за весь 2009 год, который был тяжелым для железных дорог, мы перевезли 391 млн. тонн грузов. То есть за 11 месяцев мы уже достигли уровня 2009 года и рассчитываем, что до конца года осуществим перевозки в объеме 432 млн. тонн», - отметил В.ЧОРНЫЙ.

По его словам, «Укрзализныця» удовлетворяет все объемы грузоперевозок. В то же время он отметил, что железные дороги могли бы значительно увеличить эти объемы при наличии достаточного подвижного состава, в первую очередь полувагонов.

По словам замгендиректора ведомства, железные дороги ощущали нехватку вагонов в пиковые периоды – сентябре, октябре и ноябре, когда можно было в сутки обеспечивать 1,2 млн. тонн грузоперевозок, тогда как обеспечивалось 1,05-1,07 млн. тонн в сутки.



