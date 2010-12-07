Корпорация «Богдан» за 11 месяцев увеличила производство легковых автомобилей на 20%

Корпорация «Богдан» в январе-ноябре 2010 года увеличила производство легковых автомобилей на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 16,315 тыс. штук.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

По его информации, за этот период также выпущено 826 автомобилей собственной разработки «Богдан-2310 пикап», которые в аналогичном периоде прошлого года еще не выпускались.

В ноябре т.г. корпорация выпустила 1503 легковых автомобиля – на 53% больше, чем в ноябре 2009 года. Помимо этого, в ноябре выпущено 109 пикапов.

Как сообщал УНИАН, корпорация планирует по итогам 2010 года увеличить выпуск легковых автомобилей почти на 57% по сравнению с 2009 годом – до 22,6 тыс. единиц, в первую очередь за счет реализации экспортной стратегии. При этом, согласно прогнозу корпорации, рынок легковых авто в Украине сократится почти на четверть по сравнению с 2009 годом – до 120 тыс. штук.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству автотранспортных средств разных типов. В ее состав входят 20 компаний.

В сентябре 2008 года корпорация «Богдан» ввела в эксплуатацию автомобильный завод по производству грузовиков в Черкассах проектной мощностью 15 тыс. автомобилей в год. Инвестиции в организацию производства грузовиков составили почти 100 млн. грн.

В июне 2008 года корпорация ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по выпуску легковых автомобилей мощностью 120-150 тыс. автомобилей в год, инвестировав в этот проект свыше 330 млн. долл.