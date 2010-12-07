Введение в действие нового Сборника тарифов на ж/д грузоперевозки запланировано на 2012 год

Введение в действие нового Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ней услуги запланировано на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виктор ЧОРНЫЙ сегодня в ходе «круглого стола» в Киеве.

«В соответствии с Программой экономических реформ в Украине, именно в отрасли транспорта, на 2012 год запланирован ввод нового Сборника тарифов, который будет основываться на наших расчетах составляющих грузового тарифа, как то инфраструктурной, локомотивной, вагонной составляющих, их справедливого уровня и, соответственно, пропорций», – отметил он.

По словам В.ЧОРНОГО, документ будет разрабатываться совместно с Министерством транспорта и связи, Минэкономики, Минфином, с привлечением отраслевой науки и партнеров «Укрзализныци», операторов подвижного состава, ассоциаций, предприятий базовых отраслей экономики Украины.

«Надеюсь, мы сможем разработать экономически обоснованный тарифный документ, который даст нам возможность развивать железнодорожную транспортную отрасль и будет отвечать интересам как «Укрзализныци», так и пользователей транспортных услуг и государства в целом», – отметил В.ЧОРНЫЙ.

Напомним, с 1 мая 2009 года при введении в действие нынешнего Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины увеличения тарифов на грузоперевозки не произошло.