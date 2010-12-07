«Укрзализныця» в 2011 г. планирует закупить 6,5 тыс. полувагонов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил в ходе круглого стола в Киеве заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виктор ЧОРНЫЙ.

«В «Укрзализныце» разработана программа «Украинский вагон», согласно которой, начиная с 2011 года, мы планируем приобрести на протяжении 5 лет 25 тыс. полувагонов. В частности, в 2011 г. запланировано приобретение 6,5 тыс. полувагонов», - сказал он. По словам В. ЧОРНОГО, это внесено в финплан «Укрзализныци», который в настоящее время согласовывается в соответствующих министерствах и ведомствах. На 2012-2013 годы запланировано приобретение аналогичного количества вагонов.

По мнению заместителя гендиректора «Укрзализныци», пополнению парка вагонов будет способствовать запланированное повышение тарифов на перевозку грузов с 1 января 2011 г. «Без индексации тарифов в следующем году железные дороги не смогут в полной мере обеспечивать возрастающие объемы перевозок. И конечно, эта индексация тарифов позволит «Укрзализныце» снизить то напряжение с дефицитом грузового подвижного состава, и благодаря ей мы надеемся, что сможем определенным образом ликвидировать нехватку вагонов», - отметил В.ЧОРНЫЙ.

По его словам, повышение тарифов на 16% будет некоторым образом способствовать пополнению частного вагонного парка, который на сегодня недостаточно увеличивается из-за низкой окупаемости вагонов. В частности, в Украине срок окупаемости вагона составляет 22-23 года, при том что нормативный срок его эксплуатации — 20 лет. В России вагон окупается в 2 раза быстрее за счет тарифов, которые в два раза выше.

По данным руководителя аналитической группы «Менеджмент Консалтинг Групп» Дмитрия ПОДТУРКИНА, с 2007 г. частный парк в Украине увеличен на 14,5 тыс. вагонов и достигает 63 тыс. единиц. В то же время в России, где окупаемость вагона составляет менее 10 лет, парк частных вагонов составляет свыше 762 тыс. единиц.

В свою очередь, президент Ассоциации операторов железнодорожного транспорта Украины Галина ПОЛИЩУК отметила, что при существующем размере вагонной составляющей в тарифе на грузоперевозки, бизнес не особенно заинтересован в приобретении вагонов. «Само повышение тарифа на частника не сильно повлияет. Если сейчас вагон окупается 23 года, то при повышении тарифа вагон будет окупаться 19 лет», - сказала она.

По данным В.ЧОРНОГО, расчеты показывают, что для того, чтобы частный вагон стал интересен для операторов, срок его окупаемости должен составлять 7-8 лет. В то же время он отметил, что для того, чтобы достигнуть такого результата уже сегодня, вагонную составляющую в тарифе необходимо было бы повышать на 62,5%. «Наша экономика еще не настолько окрепла, чтобы это делать. Потому что сама индексация тарифа тогда превысит 25%», - сказал он.

В.ЧОРНЫЙ также подчеркнул, что низкий тариф приводит к выводу инвентарного парка «Укрзализныци» за пределы Украины, так как его использование дешевле, чем вагоны соседних государств. В итоге, если вагон уходит в РФ, то отсутствует более 11 суток, тогда как в Украине оборот его составил бы 5,5 суток.