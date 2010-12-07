Железнодорожники и ученые Украины и РФ нарабатывают пути уменьшения износа колес и рельсов

Железнодорожники, ученые и производители из Украины и России совместно нарабатывают пути уменьшения сверхнормативного износа колес и рельсов.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», решению этой комплексной проблемы посвящена международная научно-практическая конференция «Современное состояние и проблемы взаимодействия подвижного состава и пути «Рельс-колесо 2010», которая 7-8 декабря проходит в Одессе.

Организаторы конференции - Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины и Научно-техническое общество железнодорожников Украины.

По словам первого заместителя генерального директора «Укрзализныци» Николая СЕРГИЕНКО, сегодня проблема интенсивности износа пары «рельс-колесо» характерна для всех стран СНГ, поэтому существует необходимость обмена опытом и принятия совместных решений с коллегами на международном уровне по внедрению новых схем и технологий продления ресурса использования рельсов и колесных пар локомотивов и вагонов.

Как сообщил начальник Одесской железной дороги Илья ЛЕВИЦКИЙ, в Украине износ рельсов и колес в 3-6 раз превышает установленные нормы, поэтому не только увеличивается количество ремонтов, но и возрастают расходы на тягу поездов, в частности на использование топливно-энергетических ресурсов. Для предотвращения этого на Одесской железной дороге пока осуществляется усовершенствование конструкции рельсосмазывателей. «Система смазки должна быть простой, надежной, экологически чистой, экономичной и эффективной. Сегодня мы изучаем опыт зарубежных стран. В частности, в США средний срок эксплуатации рельсов удалось увеличить в 5 раз и вместе с тем уменьшить расходы », - отметил начальник ОЖД.

Согласно сообщению, над повышением сроков эксплуатации рельсов и колесных пар подвижного состава и их надежности железнодорожники Украины совместно с учеными отраслевых вузов и Национальной академии наук Украины работают с 1995 года. За это время проведен ряд глубоких теоретических исследований, внедрены новые технические и технологические решения, среди которых: разработка смазочных материалов, новых конструкций ходовых частей подвижного состава, стрелочных переводов и строения рельсов и пр.

По словам первого заместителя генерального директора «Укрзализныци»,

выполненный комплекс работ позволил почти вдвое уменьшить средний показатель интенсивности износа составляющих колесных пар локомотива, а также обеспечить движение поездов с заданными скоростями, повысить уровень безопасности и значительно сократить эксплуатационные расходы железных дорог.

«Необходимо привлекать ученых и производителей железнодорожной продукции к общему решению проблемы сверхурочного износа колес и рельсов. Нужен

комплексный подход, согласование действий специалистов, занимающихся совершенствованием колес, рельсов и стрелочных переводов », - подчеркнул Н.СЕРГИЕНКО.