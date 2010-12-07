«Украэрорух»: ставки на аэронавигационное обслуживание согласованы с нормами Евроконтроля

Ставки платы за аэронавигационное обслуживание полностью приведены в соответствие со всеми нормами Евроконтроля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины со ссылкой на генерального директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) Юрия ЧЕРЕДНИЧЕНКО, комментируя сообщения СМИ о том, что IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) рекомендует Евроконтролю (Европейская организация по безопасности аэронавигации) исключить Украину из списка участников этой организации.

«Новые ставки платы за аэронавигационное обслуживание полностью приведены в соответствие со всеми нормами Евроконтроля и были согласованы еще в 2009 году на совместной встрече с представителями Евроконтроля и IATA», - отметил Ю.ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

Согласно сообщению, перед окончательным подписанием размеров указанных ставок Госавиаадминистрация Министерства транспорта и связи Украины неоднократно проводила консультации как с украинскими авиаперевозчиками, так и с представителями европейских организаций. При этом представители IATA ни разу не посетили указанные консультации, несмотря на то, что были приглашены.

Как заявляют в министерстве, заявления о завышении ставок являются популистскими и исходят от авиакомпаний. «Считаем невозможным экономить на безопасности и жизнях пассажиров. Тем более что увеличение доли платы за аэронавигационное обслуживание в себестоимости авиаперевозок составляет около 0,3-1,1%», - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, Министерство транспорта и связи Украины не рассматривает вариантов уменьшения ставок платы за аэронавигационное обслуживание.

Как отмечают в МТСУ, плата за аэронавигационное обслуживание, которая взимается с пользователей воздушного пространства Центральным офисом маршрутных сборов Евроконтроля от имени «Украэроруха», является основным источником финансирования надлежащего содержания и модернизации аэронавигационной системы Украины. «То есть это плата за безопасность авиационного пространства и сохранение жизни сотен тысяч пассажиров отечественных и иностранных авиакомпаний», - отмечают в министерстве.

На начало 2010 года в Украине единичная ставка платы за аэронавигационное обслуживание на маршруте в размере 37,26 евро среди 38 стран-членов Евроконтроля находилась на 31-й позиции. Сейчас после ввода в действие новых ставок (45,56 евро) Украина находится на 21-м месте среди других стран.

Как отмечается в сообщении, "Украэрорух" как главный провайдер аэронавигационного обслуживания в Украине несет ответственность за безопасность воздушного движения в воздушном пространстве над территорией нашей страны, которая является одной из самых больших в Европе по площади. Кроме того, Украине делегирована ответственность от Международной организации гражданской авиации (ИКАО) управлять воздушным движением в международном воздушном пространстве над значительной частью Черного моря. В этой части пролегают важные маршруты с Ближнего и Дальнего Востока в Европу. «Именно поэтому нужно неуклонно поддерживать полное соответствие "Украэроруха" стандартам и требованиям ИКАО, ведь это - залог сохранения этой части воздушного пространства за нашей страной», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) создано в 1992 г. Предприятие предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов в зоне своей ответственности, охватывающей пять районов полетной информации общей площадью 776 442 кв. км.