Евроконтроль заявляет, что не получал ходатайств о приостановке членства Украины в организации

Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) не получала никаких ходатайств относительно приостановки членства Украины в этой организации.

Об этом в комментарии УНИАН сообщили в центральном пресс-офисе Евроконтроля.

«Евроконтроль не имеет сведений о каких-либо запросах относительно приостановки членства Украины в организации, и такие действия не ведутся и не были предусмотрены», - сообщили в Евроконтроле.

Напомним, ряд СМИ сообщил со ссылкой на Ассоциацию европейских авиакомпаний (AEA), что Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) рекомендует Евроконтролю исключить Украину из списка стран-участников Евроконтроля из-за высоких ставок на аэронавигационное обслуживание.

Как сообщал УНИАН, сегодня гендиректор "Украэроруха" Юрий ЧЕРЕДНИЧЕНКО заявил, что новые ставки платы за аэронавигационное обслуживание полностью приведены в соответствие со всеми нормами Евроконтроля и были согласованы еще в 2009 году на совместной встрече с представителями Евроконтроля и IATA.

По данным Минтранссвязи, на начало 2010 года в Украине единичная ставка платы за аэронавигационное обслуживание на маршруте в размере 37,26 евро находилась на 31-й позиции среди 38 стран-членов Евроконтроля. Сейчас после ввода в действие новых ставок (45,56 евро) Украина находится на 21-м месте среди других стран.