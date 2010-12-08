ЮЗЖД на новогодние праздники предлагает в аренду вагоны-салоны

На новогодние и рождественские праздники пассажиры могут заказать для путешествия вагоны-салоны на Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, один вагон-салон рассчитан на 7 мест, имеет кухню с набором бытовой техники, душевую кабину, спальное купе с двуспальной кроватью, зал для проведения заседаний. Вагон оборудован аудио- и видеотехникой, может использоваться как гостиница на колесах.

Пассажиры имеют возможность заказать вагон-салон в любом направлении по Украине и странам СНГ.

По данным ЮЗЖД, вагоны-салоны ЮЗЖД пассажиры чаще всего заказывают в направлении Москвы, Ужгорода, Трускавца и Симферополя. Чаще вагоны-салоны заказывают на новогодние и рождественские праздники, Пасху и на время летних отпусков.