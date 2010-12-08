Авиакомпания «Луганские авиалинии» признана банкротом

ОАО «Авиакомпания Луганские авиалинии» признано банкротом. Об этом сообщается в газете "Голос Украины" (№№229-230).

Согласно сообщению, соответствующее постановление Хозяйственного суда Луганской области принято 22 ноября 2010 года.

Ликвидатором предприятия назначен арбитражный управляющий Валерий ЛОБОДА.

Справка УНИАН. ОАО "Авиакомпания Луганские авиалинии" создано путем реорганизации Луганского государственного авиационного предприятия "Луганские Авиалинии" в 2003 г. в ОАО.

По состоянию на начало 2007 г., компания эксплуатировала пять самолетов Ан-24РВ

на авиалиниях Украины по регулярному расписанию, а также выполняла чартерные авиаперевозки.