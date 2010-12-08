"Укртелеком" выплатил ФГИ дивиденды за 2007 год в размере 74,3 млн. грн.

ОАО "Укртелеком" выплатил Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) начисленные за 2007 год дивиденды в размере 74,37 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

При этом в пресс-службе не уточнили, была ли выплачена начисленная за задолженность пеня.

Напомним, в августе 2009 года Фонд гоимущества обратился в Хозяйственный суд Киева с иском к ОАО "Укртелеком" о выплате дивидендов с государственной доли за 2007 год.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.

28 декабря 2010 года должен состояться объявленный Фонд госимущества конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком». Начальная цена составляет 10 млрд. 500 млн. грн.