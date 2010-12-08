Количество абонентов мобильного Интернета «Киевстар» и «Beeline-Украина» выросло на 15%

Количество пользователей услуг мобильного Интернета по технологии GPRS/EDGE объединенной компании «Киевстар» и «Beeline-Украина» за 3 квартал 2010 г. увеличилось на 15%, по сравнению с показателем за второй квартал, - до 3,37 млн. человек. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Киевстар».

Доход от услуг мобильного Интернета вырос за отчетный период на 38% при увеличении объема потребленного трафика на 16%, по сравнению со вторым кварталом 2010 г.

За отчетный период пользователи услуги мобильного Интернета объединенной компании по технологии GPRS/EDGE потребили 555,6 ТБ трафика, а общий доход составил около 125,5 млн. грн.

Продолжается тенденция миграции пользователей с WAP-сервисов на услуги мобильного Интернета на базе технологии GPRS/EDGE, которая наблюдалась и в предыдущие периоды. Так, количество пользователей WAP-сервисов «Киевстар» и «Beeline-Украина» составила в 3 квартале 2010 около 5,27 млн. человек. Объем трафика, по сравнению со 2 кварталом, уменьшился на 38% и составил 20,2 ТБ за три месяца. Несмотря на тенденцию миграции абонентов, наблюдается увеличение дохода от WAP. Так, доход от WAP объединенной компании «Киевстар» и «Beeline-Украина» в 3 квартале, по сравнению с предыдущим периодом, увеличился на 19%, составив около 28,2 млн. грн.

Справка УНИАН. Методология подсчета пользователей/дохода: учитывается количество уникальных пользователей, которые хотя бы один раз в течение квартала воспользовались услугой (мобильного Интернета GPRS/EDGE или WAP-сервисами); доход: учитывается суммарный доход от пользования услугой (мобильного Интернета GPRS/EDGE или WAP-сервисами) за квартал, без налогов.

В состав объединенного «Киевстар» – бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. – входят два украинских телекоммуникационных оператора – «Киевстар» и «Beeline-Украина» (включают ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»). Объединенная база клиентов составляет более 25 млн. человек (по состоянию на 01.11.2010).