Минпромполитики считает необоснованным намерение УЗ повысить тарифы на грузоперевозки

Министерство промышленной политики Украины считает, что намерение «Укрзализныци» повысить тарифы на грузовые перевозки не обосновано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра промполитики Украины Сергей БЕЛЕНЬКИЙ сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса.

«Проанализировав динамику роста цен на металлопродукцию и на грузовые ж/д перевозки, Минпрополитики считает, что повышение тарифов на сегодняшний день не обосновано», - отметил С.БЕЛЕНЬКИЙ.

По его словам, если проект указа Минтранссвязи о предстоящем повышении ж/д тарифов будет утвержден, то они вырастут на 16%. С.БЕЛЕНЬНКИЙ высказал несогласие с позицией «Укрзализныци» относительно того, что грузовые ж/д тарифы последний раз повышались в октябре 2008 года. По его словам, с того момента «Укрзализныця» приняла несколько сборников о перевозках, в которые были внесены изменения в ценовую политику. И таким образом, предприятиям ГМК приходится больше платить за грузовые перевозки.

Замминистра заявил, что за последние три года цены на металлопродукцию значительно упали, в то время как стоимость грузовых ж/д перевозок выросла.

С.БЕЛЕНЬКИЙ сообщил, что «Укрзализныця» увеличила тарифы на грузовые ж/д перевозки еще до официального признания в Украине экономического кризиса.

«В то время как большинство промышленных предприятий Украины из-за кризиса находились в очень сложном финансовом положении, «Укрзализныця» пребывала в более выгодном состоянии по сравнению с предприятиями», - сказал С.БЕЛЕНЬКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Министерство транспорта и связи Украины обнародовало проект приказа «О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги», которым с 1 января 2011 г. предлагается провести индексацию грузовых железнодорожных тарифов на 16%.