В Керчи откроют новый морвокзал на переправе "Крым-Кавказ"

Открытие в Керчи нового морского вокзала, построенного в районе переправы "Крым-Кавказ", запланировано на 17 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр транспорта и связи Крыма Николай ЧЕРЕВКОВ сегодня на коллегии в Симферополе.

По его словам, открытие морвокзала позволит повысить качество услуг, предоставляемых пассажирам, которые пользуются морским транспортом.

"На 17 декабря запланировано открытие нового морского комплекса в пункте пропуска "Крым" в Керчи. Раньше там стояли сарайчики, а теперь это будет интересный комплекс: с кафе, с комнатами отдыха, с комнатами для инвалидов, матери и ребенка, банком и другими услугами", - сказал глава Минтранса Крыма.

Как сообщал УНИАН, строительство морвокзала началось весной этого года. Его финансировал инвестор Александр АННЕНКОВ. Стоимость комплекса из стекла и бетона не сообщается.