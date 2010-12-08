Аэропорт «Симферополь» введет в эксплуатацию терминал внутренних авиалиний не позднее апреля

Международный аэропорт «Симферополь» (Крым) намерен в марте-апреле 2011 года ввести в эксплуатацию терминал внутренних авиалиний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр транспорта и связи Крыма Николай ЧЕРЕВКОВ сегодня на коллегии в Симферополе.

«Предприятие запланировало за счет собственных средств провести строительство терминала внутренних авиалиний. Его окончание намечено на март-апрель следующего года», - сказал глава Минтранса Крыма.

По его словам, стоимость проекта составляет порядка 10 млн. грн.

Аэропорт также намерен заменить светосигнальное оборудование обеих взлетно-посадочных полос, рулежных магистральных дорожек.

Такие мероприятия помогут предприятию получить вторую категорию международной организации гражданской авиации (ICAO), позволяющую принимать воздушные суда в условиях ограниченной видимости, а также увеличат его пропускную способность.

***Аэропорт «Симферополь» построен в сороковых годах прошлого века и располагает 2 взлетно-посадочными полосами.