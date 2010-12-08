Переработка грузов в морпортах за 11 месяцев составила 97,7 млн. тонн

По оперативным данным «Укрморречфлота», по состоянию на 30 ноября общий объем переработки грузов в восемнадцати морских торговых портах составил 97 млн. 671 тыс. тонн, что соответствует аналогичному периоду прошлого года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, в частности, объем переработки транзитных грузов составил за этот период 29 млн. 140 тыс. тонн.

«Мы не потеряли показателей прошлого года в это трудное время. Грузы обрабатываются, порты и бюджеты всех уровней получают запланированные прибыли. Я уверен, что итоги года будут положительные ", - подчеркнул министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО.

В частности, по итогам ноября т.г. среди лидеров по росту объемов переработки грузов:

Феодосийский порт - рост на 707 тыс. тонн (на 31% больше, чем в ноябре прошлого года);

Измаильский порт - на 1 млн. 426 тыс. тонн (+30%); Мариупольской порт - на 2 млн. 466 тыс. тонн (+20%). Среди лидеров по обработке транзитных грузов: Феодосийский порт - рост на 619 тыс. тонн (на 40% больше, чем в ноябре прошлого года); Херсонский порт - на 50 тыс. тонн (+23%); Ильичевский порт - на 617 тыс. тонн (+18%).

Напомним, основными грузами, которые перерабатываются в украинских морских портах, является руда, зерно, металлы, уголь, нефть и нефтепродукты.

Справка УНИАН. Морские торговые порты Украины по итогам 2009 года переработали 109 млн. 716 тыс. тонн грузов, что на 17% меньше, чем в 2008 году.