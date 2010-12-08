ДЖД за 11 месяцев на 7,7% увеличила перевозку грузов

Донецкая железная дорога за 11 месяцев текущего года на 7,7% увеличила перевозку грузов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – до 129,5 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия. В сообщении отмечается, что за 11 месяцев нынешнего года ДЖД перевыполнила план по перевозке грузов на 5,1%, погрузив 129,5 млн. тонн, в среднем за сутки погрузка составляла 387 751 тонну.

В ноябре 2010 года Донецкая железная дорога отправила 12,258 млн. тонн грузов, что составляет 104,8% к плану и 106,1% к аналогичному периоду 2009 года. Данный объем перевозок соответствует 38,9% от общих объемов «Укрзализныци».

В пресс-службе уточнили, что основным видом груза, перевозимого Донецкой железной дорогой, является каменный уголь. В течение месяца (ноября) его было погружено 6,872 млн. тонн, что составляет 56% от общих объемов перевозок по дороге.

Также среди основных грузов за этот период были: черные металлы – 1 млн. 181 тыс. тонн, флюсы – 1 млн. 35 тыс. тонн, кокс - 786 тыс. тонн, нефтепродукты - 354 тыс. тонн, строительные материалы - 343 тыс. тонн и т.д.

Грузооборот в октябре составил 3 млн. 317,53 млн тонн/км. Это 112,1% к плану и 112% к прошлому году.

В пресс-службе также сообщили, что за месяц (за ноябрь) было выгружено 176 340 вагонов, что составляет 35,6% от общих объемов «Укрзализныци». В среднем в сутки выгрузка составила 5878 вагонов. Это 101,2% к плану и 103,4% к соответствующему показателю 2009 года.

Донецкая железная дорога полностью выполняет заявки грузоотправителей и своевременно предоставляет подвижной состав, а также готова к повышенным объемам перевозок, заключили в пресс-службе.