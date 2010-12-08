Ассоциация участников рынка беспроводных сетей передачи данных избрала новое правление

Общим собранием Ассоциации участников рынка беспроводных сетей передачи данных избрано новое правление организации. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил исполнительный директор ассоциации Олег СОБОЛЕВ.

В состав нового правления вошли: Александр Мандрыкин (Wireless Development Alliance), Олег Соболев (исполнительный директор Ассоциации, глава представительства

"РК-Телеком"), Вячеслав Васильев (директор компании "Юнидата"), Вадим Левковец (руководитель департамента беспроводных решений компании "Sitronics Информационные технологии Украина"), Алексей Подопригорин (директор по регуляторным вопросам "Украинские новейшие технологии" (FreshTel)), Александр Сыропятов (директор компании "Комплексные системы связи" (Одесса)), Сергей Векленко (директор компании "ИнтерБарс 4С").

При этом, новыми членами Правления Ассоциации стали Олег Соболев, Алексей Подопригорин и Сергей Векленко.

Справка УНИАН. Общественная организация "Ассоциация участников рынка беспроводных сетей передачи данных" работает на телекоммуникационном рынке Украины более 8 лет. В состав организации входят более 80 предприятий государственного и коммерческого сектора: крупнейшие операторы связи; системные интеграторы; разработчики и поставщики оборудования связи, а также потребители телеком-рынка.