В Житомирской обл. все 6,8 тыс. км сельских дорог в неудовлетворительном состоянии

В Житомирской области все 6,8 тыс. км сельских дорог находятся в неудовлетворительном состоянии.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе губернатора области, об этом заявил председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей РЫЖУК.

По его словам, дороги остаются вечной сельской проблемой в регионе.

"Припоминаю, когда-то была программа "Сельская улица", по которой строилось много дорог", - напомнил С. РЫЖУК.

При этом он уточнил, что большинство председателей сельсоветов в области не занимаются этим вопросом.

С.РЫЖУК также сообщил, что в регионе не во всех районах дороги, инженерные сооружения переданы на балансы сельсоветов, в связи с чем он распорядился решить обозначенную проблему.

"Этот вопрос, прежде всего, должен волновать председателей сельсоветов", - подчеркнул губернатор.