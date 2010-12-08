«Укрпочта» планирует построить новый центр обработки в Симферополе

18:29, 08 декабря 2010
Транспорт/Связь
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Крымская дирекция «Укрпочты» планирует построить в Симферополе новый центр обработки почтовой продукции, стоимость проекта оценивается в 20 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр транспорта и связи Крыма Николай ЧЕРЕВКОВ сегодня на коллегии ведомства в Симферополе.

«Центр улучшит маршрутную сеть, усовершенствует технологию сортировки, доставки продукции в Крыму», - сказал глава Минтранссвязи автономии.

По его словам, нынешний центр обработки почтовой продукции работает в тяжелых условиях. «К нему не подойти, не подъехать», - сказал Н.ЧЕРЕВКОВ.

Сроки начала работ министр не сообщил.

Представитель крымской дирекции предприятия, в свою очередь, отметила, что генеральная дирекция «Укрпочты» готова выделить средства на строительство центра по сортировке продукции, однако предлагаемые пока местными властями участки не подходят по ряду характеристик.

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