«Укрпочта» планирует построить новый центр обработки в Симферополе
Крымская дирекция «Укрпочты» планирует построить в Симферополе новый центр обработки почтовой продукции, стоимость проекта оценивается в 20 млн. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр транспорта и связи Крыма Николай ЧЕРЕВКОВ сегодня на коллегии ведомства в Симферополе.
«Центр улучшит маршрутную сеть, усовершенствует технологию сортировки, доставки продукции в Крыму», - сказал глава Минтранссвязи автономии.
По его словам, нынешний центр обработки почтовой продукции работает в тяжелых условиях. «К нему не подойти, не подъехать», - сказал Н.ЧЕРЕВКОВ.
Сроки начала работ министр не сообщил.
Представитель крымской дирекции предприятия, в свою очередь, отметила, что генеральная дирекция «Укрпочты» готова выделить средства на строительство центра по сортировке продукции, однако предлагаемые пока местными властями участки не подходят по ряду характеристик.