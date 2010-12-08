Кабмин утвердил перечень автодорог для ремонта и строительства по кредитам под госгарантии

Кабинет министров Украины распоряжением от 6 декабря 2010 №2195-р утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения в 2010 году и объемы их финансирования на общую сумму в 2 млрд. 78 млн. грн. по кредитам под государственные гарантии.

Текст документа размещен на сайте правительства.

Документ разработан в соответствии с постановлением КМУ от 11 августа 2010 г. №740, которым «Укравтодору» предоставляются госгарантии.

В частности, общая сумма на строительство и реконструкцию автодорог составляет 1 млрд. 138 млн. грн., на капитальный ремонт — 779,2 млн. грн. и текущий — 862,4 млн. грн. При этом запланирована реконструкция и строительство 76,453 км дорог и 119 пог. м мостов; капремонт 184,9 км дорог и 828,98 пог. м мостов, текущий ремонт 312,6 км дорог.

Среди объектов строительства и реконструкции — автодороги госзначения Киев-Чоп, Киев-Ковель-Ягодин, Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, Знаменка-Луганск-Изварино, Житомир-Могилев-Подольский, Кипти-Глухов-Бачевск, Одесса-Мелитополь-Новоазовск, а также — реконструкция автодороги Северо-восточный объезд г. Киев, реконструкция дороги в обход Одессы, дороги в обход Черновцов и пр.

Согласно распоряжению, «Укравтодору» разрешается выполнять работы на объектах, перечни которых утверждены данным распоряжением, по утвержденной до принятия этого распоряжения проектной документации; осуществлять в случае необходимости перераспределение средств в пределах общих объемов финансирования, утвержденных этим распоряжением и пр.

«Укравтодору» также поручено подать на рассмотрение Кабинета Министров Украины в недельный срок согласованные с Министерством финансов предложения относительно распределения остатка средств, полученных по кредитам под государственные гарантии.

Как сообщал УНИАН, Кабмин (постановление от 11 августа 2010 № 740) предоставил государственные гарантии «Укравтодору» в случае, если размер обязательств по возврату заимствований не превышает 3,5 млрд. грн.

В ноябре стало известно, что «Укравтодор» намерен привлечь под государственные гарантии по процедуре закупки у одного участника 3,5 млрд. грн. у VTB Capital PLC (г. Лондон).

Срок поставки: ноябрь - декабрь 2010 г.

Как ранее пояснял заместитель главы «Укравтодора» Евгений ПРУСЕНКО, кредиты необходимы на достройку объектов. В первую очередь это те объекты, которые не были достроены в 2008-2009 годах, в частности, завершение в Сумской области дороги Кипти-Глухов-Бачевск, объездной дороги вокруг Харькова, а также дорог вокруг Донецка и Луганска, отметил Е.ПРУСЕНКО. По его словам, в целом за эти средства запланировано отремонтировать свыше 700 км дорог.