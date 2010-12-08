В Полтаве весь общественный транспорт мэр планирует сделать коммунальным

Об этом сообщил мэр Полтавы Александр Мамай во время пресс-конференции.

По его словам, власть намерена все лицензии на городское перевозки пассажиров общественным транспортом отдать коммунальному предприятию «Полтаваелектротранс».

«Отдельные предприятия, занимающиеся перевозкой пассажиров в Полтаве, взяли по 25-30 лицензий тогда как в своем автопарке имеют лишь несколько автобусов. Теми лицензиями они торгуют. А почему городская власть не может торговать? Сейчас первое, что мы сделаем, - это все лицензии отдадим нашему троллейбусному депо, которое пусть само себе выбирает маршруты, которые сможет обеспечить. Остальные лицензий можно продавать», - сказал мэр.

Мэр заявил, что завтра встретится с работниками и руководством КП «Полтаваелектротранс» и выяснит почему коммунальное предприятие работает убыточно и микроавтобусы по программе «Город без окраин» ездят только по убыточным маршрутам, а другие частные перевозчики - по наиболее прибыльным.