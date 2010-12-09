Рейсы в Париж, Франкфурт и Москву из «Борисполя» задерживаются

Рейсы в Париж, Франкфурт и Москву из аэропорта «Борисполь» задерживаются.

Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Напомним, в Европе наблюдаются проблемы с транспортом из-за метелей. Сегодня утром в Москве начался сильный снегопад.

В частности, вылет на Франкфурт задержан уже почти на 3 часа, на Москву ожидается не ранее 12.20, в Париж — не ранее 13.40.

По сообщениям зарубежных СМИ, метели на севере и дожди на юге Европы вызвали серьезнейшие перебои в транспортном сообщении в регионе.

Штормовое предупреждение объявлено в Подмосковье, будет сильный ветер, гололед и метель. Снегопад уже начался в Москве. Как сообщают в МЧС, в конце дня снег может перейти в дождь, ожидается налипание снега на провода и деревья.