«МТС Украина» обеспечит связью дочернюю компанию ТНК-BP в Украине

Оператор мобильной связи «МТС Украина» обеспечит услугами мобильной и фиксированной связи, в том числе сервисом «Городской номер», компанию «ТНК-ВР Разведка и Добыча Украина», которая входит в ГК «ТНК-ВР» – одну из крупнейших частных нефтяных компаний в мире.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в настоящее время услугами оператора пользуются в общей сложности около тысячи сотрудников ТНК-ВР.

Справка УНИАН. Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

«ТНК-ВР Разведка и Добыча Украина» специализируется на разведке и добыче газа из нетрадиционных источников (сланец и плотные песчаники) с применением передовых международных технологий.

Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,23 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка компании за 2009 год составила 8,2 млрд. грн.

«МТС Украина» – 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ.