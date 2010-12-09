Китайцы в ноябре купили машин почти столько же, сколько русские за год

Продажи автомобилей в Китае выросли в ноябре 2010 г. на 29,3% в годовом исчислении, сообщает сегодня Autonews.ru со сылкой на Китайскую ассоциацию автопроизводителей (CAAM). За месяц в Поднебесной было продано 1,3 млн легковых автомобилей. Для сравнения: в России объем продаж легковых и легких коммерческих автомобилей за 11 месяцев 2010 года составил 1,7 млн единиц.

В период мирового финансового кризиса китайский авторынок продолжал расти на десятки процентов благодаря эффективным стимулирующим мерам правительства и в конечном итоге обогнал прежнего лидера – американский рынок. Однако затем власти КНР начали ужесточать свою политику, избегая «перегрева» экономики.

На этом фоне к лету 2010 г. темпы прироста авторынка немного упали, однако с августа вновь начали набирать обороты. Многие китайцы стремятся успеть купить автомобиль на льготных условиях, которые перестанут действовать с окончанием госпрограмм в 2011 г., отмечает Reuters.