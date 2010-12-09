НКРС утвердила новые лицензионные условия для услуг по эксплуатации сетей

Решением Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) №513 от 11 ноября 2010 года (зарегистрировано в Минюсте 30 ноября 2010 года под № 1200) утверждены новые лицензионные условия для услуг по эксплуатации телекоммуникационных сетей, сетей эфирного теле- и радиовещания, услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телекоммуникационных сетей, сетей эфирного теле- и радиовещания, проводного радиовещания и телесетей.

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Лицензионные условия разработаны в соответствии с Законами Украины "О телекоммуникациях", "О радиочастотном ресурсе Украины", "О телевидении и радиовещании" и содержат исчерпывающий перечень организационных, квалификационных, технологических и других специальных требований, обязательных для выполнения субъектами ведения хозяйства при осуществлении деятельности в сфере телекоммуникаций, которые подлежат лицензированию.

Лицензионные условия распространяются на всех субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют деятельность или обратились с заявлением о выдаче лицензии на осуществление деятельности по предоставлению услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телекоммуникационных сетей, сетей эфирного теле- и радиовещания, проводного радиовещания и телесетей (далее – сетей).

Согласно условиям, субъекты ведения хозяйства могут получить лицензии на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации: сетей эфирного телевещания (лицензия выдается на заявленные регионы); сетей эфирного радиовещания (лицензия выдается на заявленные регионы); сетей проводного радиовещания (лицензия выдается на заявленные регионы); телесетей (телекоммуникационных сетей) (лицензия выдается на отдельные населенные пункты).

К заявлению о выдаче лицензии прилагаются документы согласно статье 45 Закона Украины "О телекоммуникациях", документы, подтверждающие финансовые возможности осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций, план образования и использования сети и др.

Для каждого филиала, другого обособленного подразделения субъекта ведения хозяйства НКРС выдает засвидетельствованные копии лицензии, которые регистрируются в журнале учета заявлений и выданных лицензий.

Аннулирование лицензии осуществляется в порядке, установленном статьей 55 Закона Украины "О телекоммуникациях".

Лицензиат должен в месячный срок проинформировать НКРС о начале предоставления услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации сетей по лицензии.

Лицензиат обязан предоставлять потребителям телекоммуникационные услуги по установленным показателям качества в сфере телекоммуникаций.

Лицензиат должен использовать технические средства телекоммуникаций, применение которых согласовано центральным органом исполнительной власти в отрасли связи и которые имеют документ о подтверждении соответствия требованиям нормативных документов в сфере телекоммуникаций, выданный аккредитованными в установленном порядке органами по сертификации, перечень которых согласован с НКРС.

Подключение сети к телекоммуникационной сети общего пользования осуществляется на договорных принципах в соответствии с Правилами взаимосоединения телекоммуникационных сетей общего пользования, утвержденными решением НКРС от 08.12.2005 № 155.

Предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телесетей разрешается при наличии проектной документации, разработанной в соответствии с нормами технологического проектирования.