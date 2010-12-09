«Укрзализныця» к праздникам назначила 32 дополнительных поезда

По состоянию на 9 декабря 2010 года железные дороги Украины назначили 32 дополнительных поезда для обеспечения пиковых перевозок пассажиров накануне и во время новогодних и зимних праздников.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, 10 поездов назначила Юго-Западная железная дорога; 9 - Приднепровская, 4 - Одесская, 4 - Южная, 1 - Львовская, 4 — Донецкая дорога.

Работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.

ОЖД назначила: поезд № 210/209 Николаев — Киев, № 228/227 Одесса — Львов, № 432/431 Одесса — Харьков, № 558/557 Одесса-Ужгород.

ПЖД назначила: № 26/25 Евпатория — Москва, № 69/70 Бердянск-Москва, № 212/211 Феодосия — Москва, № 238/237-294/293 Симферополь-Киев, № 182/181 Симферополь — Киев, № 551/552 Донецк - Днепропетровск - Киев - Ворохта - Днепропетровск - Донецк (в состав поезда входит вагон-автомобилевоз), № 517/518 Днепропетровск — Львов, 535/536 Симферополь — Ужгород, № 208/207 Симферополь-Москва.

Составом Юго-Западной железной дороги назначены: № 207/208 Киев — Ужгород, № 282/281-58/57 Киев — Симферополь, № 515/516 Киев — Ворохта, № 505/506 Киев — Ужгород, № 219/220 Киев – Ивано-Франковск, № 537/538 Киев-Ужгород, № 269/270 Киев — Ивано-Франковск, № 525/526 Киев-Чоп, № 96/95 Киев-Москва, № 252/251 Киев-Москва.

ДЖД назначены: № 524/523 Луганск — Киев, № 551/552 Донецк - Днепропетровск - Киев - Ворохта - Днепропетровск - Донецк (в состав входит вагон-автомобилевоз), № 525/526 Ясиноватая — Симферополь.

Составом Южной железной дороги назначены: № 241/242 Харьков — Евпатория, № 175/176 Харьков — Симферополь, № 225/226 Харьков-Ужгород, № 561/562 Харьков — Симферополь.

ЛЖД назначила поезд № 147/148 Киев - Львов - Киев отправлением из Киева и Львова 30, 31/12, 9 / 01.