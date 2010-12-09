Снегопад парализовал Европу, ветер сдувает с дорог автомобили

Метели на севере и дожди на юге Европы вызвали серьезнейшие перебои в транспортном сообщении в регионе, сообщает Autonews.ru со сылкой на AFP. Так, накануне из-за сильнейшего за последние 25 лет снегопада в Париже было практически полностью парализовано движение любого транспорта, перестали ходить автобусы, а дорожная полиция пересела на внедорожники, чтобы добираться до мест многочисленных ДТП. До настоящего момента сохраняется запрет на движение тяжелых грузовиков в центральных регионах Франции.

В Шотландии из-за гололеда частично перекрыта главная магистраль страны М8, закрыты многие школы, отменены рейсы пригородных поездов. Министерство транспорта просит водителей не выезжать без крайней необходимости. К расчистке улиц Эдинбурга планируется дополнительно привлечь солдат, поскольку за последние два дня на столицу Шотландии выпало 76 сантиметров снега, а температура воздуха не поднимается выше минус 15.

В Португалии бушуют ураганы, которые буквально сдувают с дорог автомобили и обрушивают на проезжую часть деревья, крыши домов и вышки электропередач. В Испании полиция обнаружила тело 9-летнего мальчика, который утонул, когда автомобиль, в котором он находился, был смыт вышедшей из берегов рекой.