В Москве хотят строить метро в концессию

Мэр Москвы Сергей Собянин предлагает строить метрополитен в российской столице на основе концессии. Об этом он сообщил на встрече с членами бюро правления РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей), сообщает Autonews.ru.

По словам мэра, помимо прямых инвестиций планируется рассматривать такие способы, как концессия, в том числе в области транспортной и коммунальной инфраструктуры. «Cтроительство метро - проект достаточно финансовоемкий», – отметил мэр. При этом градоначальник не уточнил, каким именно образом выручка метрополитена будет распределяться между инвестором и государством.