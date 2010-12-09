В связи с обильным снегопадом в Москве резко увеличилось число аварий

Сильный снегопад, обрушившийся в четверг на Москву, парализовал движение на дорогах столицы, многочисленные владельцы автомашин не могут выехать из центра города, передает РИА Новости.

Многочисленные заторы образовались как в сторону центра, так и в сторону области, на кольцевых автодорогах движение практически парализовано. Средняя скорость не превышает 30 км в час.

Столичное управление ГИБДД сообщает, что число мелких аварий на дорогах Москвы резко возросло. Сотрудники Госавтоинспекции также не могут быстро проехать к местам ДТП, чтобы оформить документы, из-за чего движение еще больше затрудняется.

Наибольшие затруднения наблюдаются в центре Москвы, практически стоят Бульварное и Садовое кольца, а также соединяющие их улицы и переулки. Крупные заторы наблюдаются на северо-западе и юге МКАД.

В ГИБДД прогнозируют, что при снегопаде и гололеде может возрасти число наездов на пешеходов из-за увеличенного тормозного пути автомобиля.