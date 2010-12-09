В Германии поезда сбавляют скорость из-за непогоды
13:30, 09 декабря 2010Транспорт/Связь
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В Германии поезда почти на всех направлениях в первой половине дня четверга следуют с опозданиями, сообщает издание Bild со ссылкой на Deutsche Bahn.
"На рельсах повсюду лежит снег и лед, езда с большой скоростью может привести к авариям", - сказал представитель концерна. По его словам, пока неясно, смогут ли машинисты в течение дня ехать с обычной скоростью.
Накануне во многих городах прошли сильные снегопады, а после короткой оттепели наступило похолодание. Из-за этого вместо скорости в 250 километров в час поезда могут развивать максимальную скорость в 160 километров в час.
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