В Германии поезда сбавляют скорость из-за непогоды

В Германии поезда почти на всех направлениях в первой половине дня четверга следуют с опозданиями, сообщает издание Bild со ссылкой на Deutsche Bahn.

"На рельсах повсюду лежит снег и лед, езда с большой скоростью может привести к авариям", - сказал представитель концерна. По его словам, пока неясно, смогут ли машинисты в течение дня ехать с обычной скоростью.

Накануне во многих городах прошли сильные снегопады, а после короткой оттепели наступило похолодание. Из-за этого вместо скорости в 250 километров в час поезда могут развивать максимальную скорость в 160 километров в час.