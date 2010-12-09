В Финляндии продолжается забастовка бортпроводников

Крупнейший финский авиаперевозчик Finnair вынужден отменять ежедневно десятки рейсов из-за забастовки бортпроводников, продолжающейся с 30 ноября, переговоры о разрешении спора продолжаются, сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс. "Мы выполняем только 35% наших рейсов и обслуживаем около 40% пассажиров", - цитирует агентство пресс-секретаря Finnair Ханну-Кайсу Нурми (Hanna-Kaisa Nurmi).

Бастующие бортпроводники Finnair выступают против планов работодателя отменить выходные дни после межконтинентальных полетов. Во вторник к бортовому персоналу авиакомпании присоединились члены других профсоюзов, занимающиеся, в частности, поставкой топлива для перевозчика, техническим обслуживанием его авиапарка и предоставлением питания.

В настоящее время в Хельсинки в бюро государственного посредника по трудовым спорам начался третий раунд переговоров. Первые две попытки ни к чему не привели. Переговоры осложняются взаимными обвинениями сторон. Так, исполнительный директор авиакомпании Мика Вехвилаенен (Mika Vehvilaenen) сказала, что требования профсоюза безосновательны. А председатель профсоюза Тельма Аакерс (Thelma Aakers), в свою очередь, обвинила руководство компании в создании невыносимых условий работы.

С 30 ноября, когда началась забастовка, Finnair пришлось отменить более 1,8 тысячи рейсов, что доставило неудобства около 9 тысяч пассажиров.