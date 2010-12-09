Порт Гонконг в 3-м квартале увеличил грузооборот на 5%
13:53, 09 декабря 2010Транспорт/Связь
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Грузооборот порта Гонконг в III квартале 2010 г. составил 68,7 млн т, что на 5% больше чем за аналогичный период 2009 г.
Об этом сообщает "Транспортный бизнес" со ссылкой на британские СМИ.
В течение июля–сентября 2010 г., перевалка морских грузов выросла на 8%, до 46,6 млн т, перевалка речных грузов составила 21,2 млн т.
За 9 месяцев 2010 г. грузооборот порта вырос на 11% – до 46,6 млн т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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